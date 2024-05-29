Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити»

Юрген Клопп перед уходом из «Ливерпуля» отвечал на вопросы. Один из ведущих мероприятия, комик Джон Бишоп, упомянул тот факт, что «Манчестер Сити» может столкнуться с жёстким наказанием – клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил.

- Вы покидаете клуб с одной победой в АПЛ. Но может быть принято решение суда, которое будет означать, что вы выиграли АПЛ трижды…

- Если вы организуете парад, я буду участвовать! И меня не волнует, сколько времени всё это займёт, - цитирует Клоппа the Guardian.

Словом, Клопп будет готов принять два чемпионства, если их вдруг отберут у «Манчестер Сити».

Напомним, что Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль» с октября 2015 года.

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