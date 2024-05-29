«Ньюкасл» объявил об уходе из клуба пяти футболистов. В этот список входят вратарь Лорис Кариус, защитники Пол Дамметт и Келл Уоттс, а также полузащитники Джефф Хендрик и Мэтт Ритчи.

Все эти футболисты уходят из «Ньюкасла» в связи с истечением срока их контрактов. То есть Кариус и остальные игроки обретают статус свободных агентов.

«Спасибо за ваш вклад, ребята!» - говорится в сообщении пресс-службы «сорок».

Напомним, что «Ньюкасл» завершил чемпионат Англии на седьмой позиции. Команда Эдди Хау не смогла завоевать билет в еврокубки на следующий сезон.