Защитник Гарри Магуайр принял решение по будущему. Футболист хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» - независимо от того, кто будет главным тренером в следующем сезоне. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста the Sun Чарли Уайетта.

Стоит сказать, что в обозримом будущем пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» может покинуть Эрик тен Хаг. В настоящий момент в клубе анализируют работу нидерландского специалиста за два прошедших сезона.

В сезоне 2023/2024 Гарри Магуайр провёл 31 матч, в которых записал на свой счёт четыре гола и отдал два голевых паса на партнёров.