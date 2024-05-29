Атакующий полузащитник Джек Грилиш провёл не лучший сезон. Согласно информации the Athletic, по ходу турнирной дистанции главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был «разочарован, а иногда и зол» из-за выступлений Грилиша.

В сезоне 2023/2024 Грилиш провёл в различных соревнованиях 36 матчей. В них футболист записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

За «Манчестер Сити» Грилиш выступает с лета 2021 года после трансфера из «Астон Виллы». «Горожане» тогда заплатили больше 110 миллионов евро.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии четвёртый год подряд.