Маккенни интересен трём клубам АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Действующий контракт американца в Турине рассчитан до середины 2025 года, и прогресса в переговорах по продлению договора пока нет.

На этом фоне интерес к 25-летнему Маккенни проявляют три клуба Английской премьер-лиги – «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Эвертон». Об этом на своих страницах рассказывает Tutto Juve.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маккенни в 25 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 10 результативных передач на партнёров.