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Клопп мог упрекнуть тен Хага

29 Мая 2024 • 13:52 Комментировать

Теперь уже бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, как предполагается, упрекнул Эрика тен Хага за ситуацию с Джедоном Санчо. В прошлом году между тренером и игроком «Манчестер Юнайтед» произошёл конфликт, и в итоге Санчо ушёл в аренду в дортмундскую «Боруссию».

«Если весь мир теряет доверие и веру в игрока, тренер должен стоять за игроком. Я не могу поверить в то, что в какой-то момент игрок становится бесполезным. Некоторые клубы покупали игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправляли его в аренду», - слова Клоппа приводит портал Goal.

Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль» с октября 2015 года.

Каким мы запомнили Клоппа в «Ливерпуле»: 20 лучших цитат

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Эрик тен Хаг Джедон Санчо ещё теги
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