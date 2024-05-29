Клопп мог упрекнуть тен Хага

Теперь уже бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, как предполагается, упрекнул Эрика тен Хага за ситуацию с Джедоном Санчо. В прошлом году между тренером и игроком «Манчестер Юнайтед» произошёл конфликт, и в итоге Санчо ушёл в аренду в дортмундскую «Боруссию».

«Если весь мир теряет доверие и веру в игрока, тренер должен стоять за игроком. Я не могу поверить в то, что в какой-то момент игрок становится бесполезным. Некоторые клубы покупали игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправляли его в аренду», - слова Клоппа приводит портал Goal.

Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль» с октября 2015 года.

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