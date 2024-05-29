Нападающий сборной Турции Энес Унал заключил долгосрочный контракт с «Борнмутом». Как сообщается на официальном сайте английского клуба, трудовое соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.

Напомним, что Унал выступал за «Борнмут» на правах аренды в прошлом сезоне. Полноценный контракт турка принадлежат испанскому «Хетафе».

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги форвард провел 16 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. По итогам сезона-2023/2024 «Борнмут» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.