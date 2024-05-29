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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ольмо интересен 5 топ-клубам

29 Мая 2024 • 12:25 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо интересен сразу пяти топ-клубам. По информации от Mundo Deportivo, хавбек сборной Испании находится на радаре у каталонской «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии».

Отметим, что у Ольмо в контракте прописаны отступные, которые будут действовать в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что сумма выкупа полузащитника составляет в районе 60 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Ольмо отметился 4 голами и 5 результативными передачами. В настоящий момент 26-летний Дани готовится к выступлениям за сборную Испании на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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