Ольмо интересен 5 топ-клубам

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо интересен сразу пяти топ-клубам. По информации от Mundo Deportivo, хавбек сборной Испании находится на радаре у каталонской «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии».

Отметим, что у Ольмо в контракте прописаны отступные, которые будут действовать в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что сумма выкупа полузащитника составляет в районе 60 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Ольмо отметился 4 голами и 5 результативными передачами. В настоящий момент 26-летний Дани готовится к выступлениям за сборную Испании на чемпионате Европы.