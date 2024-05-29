Клопп: «Тренер должен поддержать игрока, даже если весь мир не верит в него»

«Если весь мир теряет веру в футболиста, то тренер должен поддерживать его. Я не поведусь на утверждение, что в какой-то момент он стал бесполезным. Мне интересно, на что надеялись большие клубы, когда покупали игрока за 80 миллионов, а потом отдавали его в аренду», - передает слова немецкого специалиста This is Anfield.