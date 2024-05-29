«Арсенал» решил продать полузащитника - названо имя

Лондонский «Арсенал» принял решение расстаться с полузащитником Томасом Парти. Об этом сообщается в британской прессе.

Руководство «канониров» хочет выставит 30-летнего ганца на продажу в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость африканского футболиста оценивается в 18 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Парти и «Арсеналом» рассчитан до конца июня следующего года. За лондонцев полузащитник выступает с 2020 года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Томас сыграл 14 поединков, в которых получил три желтые карточки.