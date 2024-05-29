«Манчестер Сити» всё ещё надеется, что Эдерсон подпишет новый контракт

«Манчестер Сити» не теряет надежд сохранить в составе своего основного голкипера Эдерсона, который в последнее время задумывается об уходе. По информации от журналиста Сэма Ли, в начале весны бразилец был готов подписать новый контракт, но когда на горизонте появились клубы из Саудовской Аравии, вратарь всерьёз задумался.

Если верить источнику, «Манчестер Сити» в настоящий момент оставляет в силе своё последнее предложение, но Эдерсон до сих пор не принял окончательное решение.

Напомним, Эдерсон выиграл с «Манчестер Сити» 6 чемпионских титулов Английской премьер-лиги. Бразильский вратарь выступает за команду Хосепа Гвардиолы с 2017 года.