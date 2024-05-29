Защитник «Гента» интересен двум клубам АПЛ

Защитник «Гента» Арчи Браун заинтересовал две команды из Английской премьер-лиги. По информации от Daily Mirror, 22-летний левый фуллбек интересен «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле», которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Браун является англичанином и воспитанником «Дерби Каунти», но в своё время футболисту пришлось покинуть родину, чтобы проявить себя в зарубежном чемпионате.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Бельгии Браун отметился четырьмя результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого защитника в 5 миллионов евро, но «Гент» наверняка будет требовать больше.