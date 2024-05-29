Руни назвал неожиданный клуб, за который хотел поиграть

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, за какую команду хотел поиграть, когда был действующим футболистом.

Во время беседы с бывшим одноклубником Гари Невиллом Уэйн сказал следующее: «За какой клуб мне хотелось поиграть? Я назову «Селтик».

Невилл удивился и переспросил: «Селтик? Ничего себе. Фанаты «Селтика», вы упустили».

Напомним, что профессиональная карьера Руни длилась с 2002 по 2021 год. Нападающий отметился выступлениями за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти». В составе сборной Англии Уэйн провел 120 матчей и забил 53 гола.