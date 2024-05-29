Грилиш вряд ли покинет «Манчестер Сити» летом

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш вряд ли покинет свою команду ближайшим летом. По информации от журналиста Сэма Ли, англичанин должен остаться в команде Хосепа Гвардиолы на следующий сезон.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» летом будет не против продать Грилиша, за которого три года назад выложил 117,5 миллионов евро. Футболиста сборной Англии связывали с мюнхенской «Баварией» и лондонским «Челси».

Напомним, в минувшем розыгрыше Премьер-лиги Грилиш смог отметиться тремя голами и одной результативной передачей в двадцати матчах. Недавно тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул на то, что 28-летний Джек продолжит играть за команду в следующем сезоне.