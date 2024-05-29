Руни: «Моя мечта предельно ясна – однажды возглавить «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни признался, что мечтает в будущем возглавить одну из этих команд. Напомним, специалист недавно получил работу в «Плимуте», который по итогам сезона смог сохранить прописку в Чемпионшипе.

«Моя мечта предельно ясна – однажды возглавить «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед», – цитирует англичанина журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Руни возглавлял «Бирмингем», во главе которого продержался всего несколько месяцев, после чего был уволен. Также лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» успел поработать в «Дерби Каунти», в составе которого завершил футбольную карьеру.