«Челси» запросил информацию о голкипере «Вильярреала»

Лондонский «Челси» обратился к «Вильярреалу» с целью приобрести голкипера Филипа Йоргенсена. По информации от Relevo, «жёлтая субмарина» чётко дала понять «синим», что у шведа в контракте прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что одной из целей нового тренера «Челси» Энцо Марески является трансфер нового голкипера. О других вратарях, которыми интересуются «синие» пока неизвестно.

Йоргенсен провёл 36 матчей в минувшем розыгрыше чемпионата Испании, где пропустил 63 мяча. 22-летний вратарь всю карьеру выступает за «Вильярреал», но именно в сезоне-2023/24 стал футболистом основного состава.