Мбаппе зарабатывает в два раза больше Холанна, норвежцу не помогает реклама мобильных игр и брендовой одежды

Две звезды мирового футбола Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн подходят к пику своей карьеры. Их трансферная стоимость сейчас наивысшая в мире и составляет 180 млн евро у каждого. Оба лидеры своих клубов и завершили чемпионат Англии и Франции в качестве лучших бомбардиров, имея в своём активе по 27 забитых мячей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает доходы самых звёздных футболистов современности.

Эрлинг Холанн

Второй сезон подряд Эрлинг Холанн демонстрирует высокий класс голеадора в АПЛ. В сезоне-2022/2023, дебютном для себя в чемпионате Англии, норвежец отметился 36 мячами во внутреннем чемпионате, а весь сезон завершил, имея в активе 52 гола. В текущем сезоне Холанн забил 38 голов во всех турнирах, улучшив своё достижение только в Кубковых матчах, где отметился пятью забитыми мячами против прошлогодних четырёх. Неудивительно, что подобный результат сполна оплачивается боссами «Манчестер Сити». В неделю форвард зарабатывает почти 1 млн долларов «чистыми», т.е. уже за вычетом налогов.

В нынешнем сезоне норвежец ещё и улучшил свою доходную деятельность «вне поля», увеличив доходы от спонсоров с прошлогодних 12 млн долларов до текущих 15 млн долларов. Отметим, что среди спонсоров у Холанна одновременно были три ведущих бренда спортивной одежды: футболка Adidas, шорты Puma и бутсы Nike. Недавно Эрлинг Холанн стал персонажем известной мобильной игры, на чём наверняка тоже неплохо заработал.

Килиан Мбаппе

Год назад Килиан Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым футболистом современности. В Саудовской Аравии французу предлагали в районе 875 млн долларов в год. Многие спортивные издания летом 2023 года только и занимались тем, что подсчитывали, сколько будет получать автор хет-трика финального матча чемпионата мира – 2022, в день, месяц и секунду. Но Мбаппе предпочёл остаться в «ПСЖ», с которым подписал новый контракт на 90 млн долларов, что стало самой большой цифрой среди всех европейских игроков. По итогам сезона Килиан и вне поля заработал около 20 млн долларов, а его суммарный доход достиг 110 млн долларов, что является шестым показателем среди всех спортсменов мира. Среди футболистов большие доходы только у Месси и Роналду, которые зарабатывают на «старость» вне Европы. Отметим, что в 2022 году Мбаппе сумел прервать десятилетнюю гегемонию аргентинца и португальца, став самым высокооплачиваемым футболистом в мире с состоянием в 128 млн долларов. Вполне вероятно, что эта цифра только увеличилась бы, но француз очень трепетно относится к выбору спонсоров, не рекламируя алкоголь и нездоровую пищу.

Доходы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна

Игрок Доход «на поле», млн долларов Доход «вне поля», млн долларов Итого Килиан Мбаппе 90 20 110 Эрлинг Холанн 46 15 61

Константин Лицин