«Барселона» хочет бесплатно подписать нападающего «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Антони Марсьяль покидает английский «Манчестер Юнайтед» после девяти лет в клубе. Как стало известно журналистам Todofichajes, у 28-летнего футболиста есть заманчивый вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

По данным источника, в подписании игрока заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовых» привлекает возможность бесплатного подписания француза. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Антони составляет десять миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Марсьяль провел всего 13 матчей. Нападающий отметился лишь одним забитым мячом.