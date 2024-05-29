Клопп не сдержал слёз, прощаясь с «Ливерпулем»

Немецкий специалист Юрген Клопп провел прощальную встречу с болельщиками «Ливерпуля». Он покинул пост главного тренера мерсисайдского коллектива по завершении сезона-2023/2024.

Во время встречи Клопп не сдержал слез, когда прощался с фанатами клуба. Напомним, что Юрген занимал пост главного тренера «Ливерпуля» с осени 2015 года. Под руководством немецкого специалиста команда становилась чемпионом Английской премьер-лиги, а также побеждала в Лиге чемпионов, Кубке страны и Кубке лиги.

Напомним, что новым главным тренером «Ливерпуля» был назначен нидерландский специалист Арне Слот.