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Вратаря «Ливерпуля» Алиссона хотят переманить в другой клуб

29 Мая 2024 • 08:35 Комментировать

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, 31-летний вратарь получил выгодное предложение от одного из саудовских клубов.

Потенциальный работодатель предлагает звездному футболисту трехлетнее трудовое соглашение. Клуб собирается оформить сделку в летнее трансферное окно.

Алиссон защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 28 миллионов евро. Срок действующего контракта между Бекером и «красными» истекает летом 2027-го.

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