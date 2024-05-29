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Шоу ответил критикам, обвинявшим его в нежелании играть за «Манчестер Юнайтед»

29 Мая 2024 • 03:59 Комментировать
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался на тему своих травм.

28-летний футболист попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024, хотя не играл за «Манчестер Юнайтед» с февраля из-за травмы. Согласно распространённому у болельщиков мнению, игрок берёг себя, чтобы не рисковать здоровьем перед чемпионатом Европы.

«Очень рад за ребят, но было тяжело наблюдать за финалом Кубка Англии с трибуны. Я много работал, чтобы вернуться до конца сезона, но неудачи продолжали меня преследовать.

Больше всего на свете я хочу играть и побеждать с «Манчестер Юнайтед». Обычно я не реагирую на то, что пишут в социальных сетях, но многие сомневаются в моей преданности «Манчестер Юнайтед». Я здесь уже десять лет, и меня, конечно, расстраивает подобное. Реальность такова, что сейчас я не готов на 100% – это касается и клуба, и сборной», – цитирует Fotmob Шоу.

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