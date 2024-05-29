​Хакеры огорошили поклонников «Флуминенсе», отправив туда... Холанна

Поклонники бразильского «Флуминенсе» впали в ступор, когда прочитали на клубном сайте новость о том, что в клуб переходит... Эрлинг Холанн. Но, как оказалось, всё дело было в проделках хакеров - они взломали сайт клуба и решили слегка позабавиться. Может, для того, чтобы чуть развлечь в целом публику, скучающую в ожидании возобновления бразильского чемпионата.

Любопытно, что новость докатилась и до самого Холанна - как сообщают некоторые английские источники, он даже обратился к пресс-службе «Флуминенсе» с просьбой предоставить «подробности». В ответ ему повторили туже историю про хакеров. И Холанн успокоился.