В «Манчестер Юнайтед» всё больше склоняются к сохранению тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может сохранить пост во главе команды.

Будущее специалиста по-прежнему не определено, и его судьба будет решена позднее по итогам тщательного разбора всего сезона. Тем не менее, как сообщает UtdDistrict, ключевые лица INEOS осознают проблемы с многочисленными травмами, повлиявшие на результаты команды, и всё больше поддерживают тен Хага после встреч с игроками и персоналом. В клубе считают, что нидерландцу вряд ли удастся найти лучшую альтернативу среди доступных тренеров.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон победой над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. В Премьер-лиге «красные дьяволы» финишировали восьмыми.