Тен Хаг скептически отозвался о новом тренере «Ливерпуля»

В «Ливерпуле» сменится тренер, место Юргена Клоппа займёт Арне Слот, доселе тренировавший «Фейеноорд». Между тем его соотечественник Эрик тен Хаг, оказывается, не самого высокого мнения о сделанном руководством «Ливерпуля» выборе. В интервью английскому изданию Mirror он назвал его сомнительным:

- Слишком много лирики вокруг «Фейеноорда», а они проиграли чемпионат вчистую ПСВ. Бош проделал оптимальную работу. ПСВ действительно был много, много сильнее «Фейеноорда», - заявил тен Хаг.

Наопмним, что нидерландский специалист работает со своим нынешним клубом, «Манчестер Юнайтед», с 2022 года.