Ришарлисон дал чёткий ответ на слухи об уходе из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон отреагировал на слухи, связывающие его с уходом из клуба.

По некоторым данным, «шпоры» готовы продать бразильца в летнее трансферное окно. Сам игрок заявил, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью.

«Фейковые новости. Я не покину Англию этим летом.

Я прервал отпуск, чтобы поработать в Бразилии, так как хочу вернуться на свой лучший уровень в новом сезоне», – приводит инсайдер Фабрицио Романо комментарий 27-летнего форварда.

Контракт Ришарлисона с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2027 года. В минувшем сезоне игрок стал автором 12 голов и четырёх ассистов, проведя 31 матч за коллектив Анге Постекоглу во всех турнирах.