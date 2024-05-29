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Клопп «уколол» владельцев «Челси»: «С такими людьми я бы не продержался в «Ливерпуле» и года»

29 Мая 2024 • 02:11 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут

Бывший рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил благодарность владельцам клуба.

Немецкий специалист занимал пост у руля мерсисайдцев на протяжении почти девяти лет, после чего решил уйти по собственному желанию, сославшись на усталость.

«Мы должны быть по-настоящему счастливы, что в «Ливерпуле» такие владельцы, а не те ребята, что купили лондонские клубы. С ними я бы не продержался в «Ливерпуле» и года. «Отличное развитие, но недостаточно хорошо – уволить его!» Год спустя: «Увольняем этого». Затем, наконец, они играют в хороший футбол, и люди думают, что они могут вернуться на былые позиции, но тренера всё равно увольняют», – цитирует Transfer Sector Клоппа, явно намекавшего на «Челси».

Напомним, недавно должность тренера «синих» покинул Маурисио Почеттино – он отработал в клубе всего год.

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