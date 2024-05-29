Стали известны трансферные планы «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» рассчитывает на усиление атаки в летнее трансферное окно.

Недавно «шпоры» объявили о продлении аренды Тимо Вернера – немец останется в команде ещё как минимум на год. Несмотря на это, согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» намерен подписать ещё нескольких игроков в атаку – речь идёт как о вингерах, так и о центрфорвардах. Ожидается также, что некоторым футболистам будет позволено уйти – одним из таковых, по всей видимости, станет Брайан Хиль.

Команда Анге Постекоглу финишировала на пятой строчке в минувшем розыгрыше АПЛ. В новой кампании лондонцы выступят в Лиге Европы.