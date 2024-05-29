Артета: «Арсенал» жаждет выигрывать трофеи, мы сделаем это»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о целях команды на будущее.

«Канониры» остановились в шаге от долгожданного триумфа в Премьер-лиге, на самом финише уступив в чемпионской гонке «Манчестер Сити», однако именно Артета стал победителем в номинации «лучший тренер сезона» в АПЛ по версии Globe Soccer.

«Мы хотим побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Таково наше желание. Наша команда полна энтузиазма и так жаждет выигрывать трофеи, что мы верим, что нам удастся это сделать. Мы приложим все усилия», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова рулевого «Арсенала».