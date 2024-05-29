«Интер» может подписать защитника «Манчестер Юнайтед» всего за 12 млн евро

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака – одна из трансферных целей миланского «Интера».

«Нерадзурри» занимаются поиском замены Дензелу Дюмфрису, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. По информации TUTTOmercatoWEB, чемпионы Италии заинтересованы в приглашении Уан-Биссаки, подписание которого может обойтись им всего в 12 млн евро.

Столь невысокая стоимость 26-летнего англичанина связана с истекающим в следующем году контрактом. То же самое касается и Дюмфриса, которого «Интер», вероятно, отпустит по сниженной цене.

В прошедшем сезоне Аарон Уан-Биссака отыграл 30 матчей за «красных дьяволов», отметившись тремя ассистами.