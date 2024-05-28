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Мэддисон: «Тоттенхэм» ждёт захватывающее будущее с Постекоглу»

28 Мая 2024 • 23:39 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:3
Тоттенхэм

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон призывает доверять главному тренеру команды Анге Постекоглу.

«Шпоры» впечатляюще начали минувший сезон, но в итоге не сумели попасть в четвёрку, финишировав на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Теперь у меня есть опыт, я многое повидал, поиграл под руководством разных тренеров, и я могу сказать, что с Постекоглу «Тоттенхэм» движется в правильном направлении, поверьте мне. Клуб ждёт захватывающее будущее. Тренер очень требователен, он побеждал везде, где работал. Работа с таким человеком всегда идёт на пользу игрокам, добавляет энергии», – сказал в интервью Sky Sports Мэддисон.

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