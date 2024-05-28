Саутгейт отказался обсуждать работу в английском топ-клубе

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не горит желанием покидать свой текущий пост.

Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до конца текущего года. Наставник назывался различными источниками одним из претендентов на должность рулевого «Манчестер Юнайтед», которую может покинуть Эрик тен Хаг. Согласно данным Sky Sports, Саутгейту действительно сообщали о возможности возглавить «красных дьяволов», однако тот не проявил никакого интереса.

Сборная Англии сыграет в групповой стадии Евро-2024 против соперников из Сербии, Дании и Словении. Матчи пройдут 16, 20 и 25 июня соответственно.