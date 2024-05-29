Каким мы запомнили Клоппа в «Ливерпуле»: 20 лучших цитат

Юрген Клопп покинул должность главного тренера «Ливерпуля». За девять сезонов работы харизматичный немецкий специалист выдал множество ярких цитат на пресс-конференциях и других мероприятиях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает наиболее яркие высказывания Клоппа в «Ливерпуле».

Клопп рассказывал о том, что между ним и «Ливерпулем» возникла любовь с первого взгляда.

«Я услышал от агента, что «Ливерпуль» заинтересован. Я сразу почувствовал: «О Боже!» Это как когда я встретил свою жену. Я увидел её и подумал: «Окей, я женюсь на ней». С клубом было то же самое»

На своей первой пресс-конференции после назначения в «Ливерпуль» Клопп будто бы противопоставил себя Жозе Моуринью. Португалец назвал себя Особенным, когда приехал в Англию в 2004 году.

«Жозе Моуринью называл себя Особенным, а как бы назвал себя я? Я Нормальный»

В начале своего пути на туманном Альбионе Клопп говорил не только о красивом футболе и результатах. Немец ещё и рассказывал о намерении изменить менталитет футболистов команды.

«Футболисты должны думать, что могут оправдать ожидания болельщиков и прессы. Они должны превратиться из сомневающихся в верующих»

После назначений тренеры часто говорят о том, что построение проекта требует времени. Тем самым они будто бы создают для себя некую подушку безопасности, преуменьшая ожидания в краткосрочной перспективе. Клопп после прихода в «Ливерпуль» был куда более смелым в своих прогнозах. И это при том, что «Ливерпуль» на тот момент не становился чемпионом 25 лет!

«Мы можем подождать, но я не хочу говорить, что нам нужно ждать 20 лет. Если я проведу здесь четыре года, то я почти уверен, что мы выиграем титул за это время»

В начале ноября 2015 года «Ливерпуль» совершил длительную поездку на матч Лиги Европы против «Рубина». Журналисты узнавали у Клоппа, не опасается ли он того, что на футболистов негативно повлияет долгая дорога.

«Ничего страшного. Футболисты летели на самолёте, а не шли пешком»

В первые месяцы работы Клоппа «Ливерпуль» провёл невероятный по сценарию матч против «Норвича» и победил на выезде со счётом 5:4. В ходе празднования тренер «Ливерпуля» даже разбил очки.

«Обычно у меня есть вторая пара очков, но я не могу их найти, потому что без очков трудно искать»

После поражения от «Ньюкасла» Клопп получил вопрос о незасчитанном голе своей команды по причине фиксации офсайда. Тренер объяснил, почему боковой арбитр поднял флажок.

«Мы забили, но поскольку сегодня мы играли слабо, боковой судья подумал: «Ну, если вы играете так дерьмово, то не должны забивать голы мирового класса»

Однажды Клопп подчеркнул, что он не относится к людям, которые любят подолгу праздновать успехи своих команд.

«Вы никогда не найдёте меня пьяным и празднующим через три дня после победы»

В марте 2016 года «Ливерпуль» разгромил на своём поле «Манчестер Сити» со счётом 3:0. После игры Клопп описал выступление команды одним словом.

«Лучшее слово, которое я могу сказать, чтобы описать это: «Бум!»

Весной 2016-го Клопп перед мерсисайдским дерби поговорил о том, как к нему относятся болельщики «Эвертона», которых он встречает на улицах.

«Фанаты «Эвертона» на улицах дружелюбны ко мне. Я сталкивался с водителями такси, которые являются поклонниками «Эвертона». Они, наверное, думают, что если я здесь, то «Ливерпуль» не добьётся успеха в ближайшие 20 лет»

В сезоне 2015/2016 «Ливерпуль» дошёл до Лиги Европы, но в финале в Базеле проиграл «Севилье» со счётом 1:3. Впрочем, Клопп сохранял позитив даже после упущенного европейского трофея.

«Мы используем этот опыт. Когда-нибудь все скажут, что Базель стал ключевым моментом для прекрасного будущего «Ливерпуля»

В 2018 году «Ливерпуль» добрался до финала Лиги чемпионов. Клопп связывал успехи своей команды с домашним стадионом.

«Если ввести в поисковике «Европейские ночи», ответом должен быть «Энфилд»

Перед началом сезона 2018/2019 Юрген Клопп подчёркивал своё стремление навязать борьбу «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги. При этом тренер давал понять, что «Ливерпуль» не является фаворитом в этой гонке. Давая комментарий, Клопп вспомнил известный фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

«Мы по-прежнему Рокки Бальбоа, а не Иван Драго. Но я не хочу быть аутсайдером. Я хочу побеждать»

Однажды «Ливерпуль» потерял из-за серьёзной травмы Алекса Окслейд-Чемберлена. Клопп в беседе с журналистами подчеркнул, как сильно команда будет ждать восстановления полузащитника. Кстати, спустя несколько лет такую же цитату, как ниже, Клопп употребил в отношении Виргила ван Дейка, когда тот угодил в лазарет.

«Мы будем ждать его так, как хорошая жена ждёт своего мужа из тюрьмы»

Во время пресс-конференции перед гостевой игрой Лиги чемпионов с «ПСЖ» в ноябре 2018 года Клопп отметил голос переводчика. Немецкий тренер тогда рассмешил всех присутствующих в зале.

«Очень эротичный голос у переводчика. Поздравляю! Вау! Скажите что-нибудь ещё раз, пожалуйста!»

В полуфинале Лиги чемпионов сезона 2018/2019 «Ливерпуль» выдал невероятный камбэк. После гостевого поражения от «Барселоны» со счётом 0:3 команда Клоппа победила на родном «Энфилде» с результатом 4:0. После игры рулевой «красных» эмоционально описал свой клуб.

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«Мы знаем, что этот клуб представляет собой смесь атмосферы, эмоций, желания и футбольного качества. Уберите что-то одно, и ничего не сработает. Если мне нужно описать этот клуб, то это большое сердце. Сегодня оно стучало как сумасшедшее. Это, вероятно, можно было услышать и ощутить во всём мире»

После той же великой победы над «Барселоной» Клопп похвалил своих подопечных за их менталитет.

«На часах больше 10 вечера. Большинство детей, наверное, уже спят. Так что я скажу, что эти парни – чёртовы гиганты психологии! Это невероятно! Можете оштрафовать меня, если хотите, но я не могу подобрать других слов»

После победы над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов Клопп пытался предостеречь своих футболистов, чтобы они не слетели с катушек.

«Если ты сойдёшь с ума и начнёшь принимать запрещённые вещества, пить алкоголь, оставлять жену дома одну, потому что теперь ты победитель Лиги чемпионов, то я не смогу тебе помочь»

В ноябре 2019 года «Ливерпуль» долгое время проигрывал в гостях у «Астон Виллы», но за счёт двух поздних голов победил со счётом 2:1. После игры Клопп решил извиниться перед болельщиками за испорченные нервы.

«Я понимаю, что за нас трудно болеть. Я извиняюсь за это. Но, по крайней мере в большинстве случаев, в конце наступает некоторое облегчение»

В 2020 году мир страдал из-за пандемии коронавируса. Так получилось, что «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом, когда матчи проходили при пустых трибунах. Впрочем, Клопп спокойно относился к ситуации, отмечая то, что здоровье – это самое главное.

«Конечно, мы не хотим играть без зрителей и не хотим, чтобы турниры останавливались. Но если это поможет даже одному болельщику оставаться здоровым, то мы пойдём на это без вопросов».

Наконец, бонусная, 21-я цитата. Клопп трогательно попрощался с «Ливерпулем» после долгих лет работы. По словам немца, он всегда будет сохранять связь с мерсисайдским клубом. Произнося речь, Клопп обыграл гимн «Ливерпуля» - You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь идти один»).

«Очевидно, больше никогда в своей жизни я не буду идти один»

Подготовил Александр Тихий.