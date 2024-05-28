«Ливерпуль» определился, за какую сумму будет готов продать ван ден Берга

Игрок обороны «Ливерпуля» Сепп ван ден Берг может покинуть английскую команду в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне футболист выступал за немецкий «Майнц» на правах аренды.

Как информирует The Athletic, на нидерландца претендуют английские «Брентфорд» и «Саутгемптон», а также немецкий «Вольфсбург».

При этом в «Ливерпуле» рассмотрят предложения, составляющие 20 млн евро, но не примут решение по игроку без участия нового наставника Арне Слота.

К слову, трудовой договор ван ден Берга с мерсисайдцами рассчитан до середины лета 2026 года.