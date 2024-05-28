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В «Ливерпуле» не обеспокоены ситуацией с Трентом, на которого претендует «Реал»

28 Мая 2024 • 22:21 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вулверхэмптон

«Ливерпуль» рассчитывает удержать в своих рядах правого защитника Трента Александера-Арнольда.

Действующий контракт 25-летнего лидера «красных» истекает уже через год, что привлекает к нему интерес со стороны других клубов. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, ситуация не вызывает беспокойств у руководства «Ливерпуля». Англичанин готов остаться, но хочет узнать, какой будет его роль при новом главном тренере Арне Слоте. За положением дел внимательно следит мадридский «Реал», считающийся основным претендентом на защитника, способного сыграть в центре полузащиты.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Трента Александера-Арнольда в 70 млн евро.

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