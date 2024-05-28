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«Тоттенхэм» объявил о продлении аренды Вернера официально

28 Мая 2024 • 22:12 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:2
РБ Лейпциг

Нападающий Тимо Вернер продолжит выступления за «Тоттенхэм».

Немецкий футболист провёл вторую половину завершившегося сезона в составе «шпор» на правах аренды из «РБ Лейпцига». Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, арендный договор форварда продлён до лета следующего года. В сделке также останется опция выкупа.

Тимо Вернер принял участие в 14 матчах команды Анге Постекоглу, записав себе в актив два забитых мяча и три результативные передачи. Заключительную часть кампании 28-летний игрок пропустил из-за травмы.

Контракт Вернера с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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