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Стало известно, во сколько «Челси» обойдётся назначение Марески

28 Мая 2024 • 21:46 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут

Лондонский «Челси» в скором времени объявит о назначении Энцо Марески на должность главного тренера.

Как уже сообщалось ранее, итальянский специалист, ныне работающий в «Лестере», подпишет с лондонцами договор, рассчитанный до 2029 года и предусматривающий опцию пролонгации. Согласно обновлённым сведениям журналиста Фабрицио Романо, «лисы» получат от «Челси» компенсацию в размере порядка 10 млн евро. Сделка должна быть закрыта в ближайшие дни.

«Лестер» под руководством Энцо Марески стал победителем прошедшего розыгрыша Чемпионшипа. В Англии наставник также известен по работе в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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