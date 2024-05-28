Стало известно, во сколько «Челси» обойдётся назначение Марески

Лондонский «Челси» в скором времени объявит о назначении Энцо Марески на должность главного тренера.

Как уже сообщалось ранее, итальянский специалист, ныне работающий в «Лестере», подпишет с лондонцами договор, рассчитанный до 2029 года и предусматривающий опцию пролонгации. Согласно обновлённым сведениям журналиста Фабрицио Романо, «лисы» получат от «Челси» компенсацию в размере порядка 10 млн евро. Сделка должна быть закрыта в ближайшие дни.

«Лестер» под руководством Энцо Марески стал победителем прошедшего розыгрыша Чемпионшипа. В Англии наставник также известен по работе в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».