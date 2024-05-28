Назван лучший игрок семи сильнейших чемпионатов Европы по созданным моментам

Мартин Эдегор, капитан и один из лидеров лондонского «Арсенала» признан Opta лучшим игроком семи сильнейших европейских чемпионатов в минувшем сезоне по числу созданных голевых моментов.

Статистика подтверждает – у норвежца 88 голевых шансов для партнёров, это на 13 больше, чем у ближайшего преследователя, Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед», который выступает с Мартином на аналогичной позиции. Третье место у молодой звезды «Байера» Флориана Вирца, 70 моментов. Четвёртое – у одноклубника Эдегора – Букайо Саки, 69.

«Арсенал» по итогу сезона АПЛ опять не смог стать чемпионом – лишь второе место, два очка «канониры» уступили учителю Микеля Артеты – Хосепу Гвардиоле и его «Ман Сити».