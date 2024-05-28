«Вест Хэм» подпишет защитника «Фламенго»

Защитник «Фламенго» Фабрисио Бруно продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, футболист станет игроком лондонского клуба «Вест Хэм», соглашение с игроком будет подписано в ближайшие дни. «Весь Хэм» заплатит за 28-летнего бразильского защитника 12 миллионов евро, также бразильцы могут получить 1,5 млн в виде бонусов при достижении определённых результатов.

Контракт Бруно с «Фламенго» действует до 2028 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.

«Вест Хэм» в минувшем сезоне АПЛ занял девятое место в турнирной таблице.