Вернер останется в «Тоттенхэме» - известны условия

Нападающий Тимо Вернер продолжит играть за «Тоттенхэм». Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, лондонский клуб договорился с «РБ Лейпцигом» о новой аренде 28-летнего Вернера – до лета 2025 года. В соглашении будет прописана опция выкупа игрока.

Общая сумма сделки по аренде с опцией возможного выкупа составляет 15 миллионов евро. «Тоттенхэм» возьмёт на себя зарплату Вернера в полном объёме.

Напомним, что Вернер пополнил состав «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно. С тех пор форвард провёл 14 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.