Гвардиола не принял решение по будущему

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ещё не принял решение по будущему. Действующий контракт испанца рассчитан до середины 2025 года. По ходу следующего сезона Гвардиола взвесит всё и решит, подписывать ли новый контракт с «горожанами» или нет. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

Ранее в прессе не раз проскакивали слухи о том, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после истечения действующего контракта. При этом клуб, понятное дело, хочет сохранить специалиста, под руководством которого музей пополнился 17 трофеями.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года.

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