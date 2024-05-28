Каземиро интересен трём клубам

Полузащитник Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, интерес к 32-летнему бразильцу проявляют три клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

Фаворитами в борьбе за Каземиро называются «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия», поскольку эти клубы готовы инвестировать больше денег в трансфер. Они могут предложить Каземиро не просто те же деньги, что сейчас у него есть в Манчестере, но даже больше.

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл 32 матча, в которых забил пять голов и отдал три голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.