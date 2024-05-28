В «Боруссии» отреагировали на слухи о желании подписать Гринвуда

В прессе появилась информация о том, что «Боруссия» летом сделает предложение по форварду «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Гринвуду. Комментарий на этот счёт дал спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель.

«В данный момент я не хочу говорить о каких-либо слухах, потому что это не имеет смысла. Давайте сначала сыграем финал.

Конечно, у нас есть планы на следующий сезон, и мы обсуждаем разные варианты. Но на сегодняшний день нет конкретики – мы сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Потом посмотрим, как мы будем двигаться дальше.

Нравится ли нам Гринвуд? Я не хочу сейчас об этом говорить», - цитирует Келя ESPN.

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд играл в аренде за «Хетафе».