«Лион», ужасно начавший минувший сезон в Лиге 1, смог пробиться в еврокубки по его итогам. Как сообщает Foot Mercato, «ткачи» в связи с таким событием намерены усилить глубину своего состава, особенно в центре поля.

В фокус французского клуба попал опорник «Лестера» Уилфред Ндиди. У него грядущим летом с «лисами» истекает трудовое соглашение, поэтому потенциальный трансфер может оказаться для «ткачей» бесплатрым.

Ндиди всего 27 лет, этот футболист в «Лестере» с зимы 2017 года, уже почти семь лет.

Отмечается, что прошлым летом «Лион» уже предпринимал попытку подписания игрока, но тогда она обернулась провалом.

Кстати, в мае слухи связывали нигерийца с «Барселоной».