«Боруссия» сделает предложение по Гринвуду

Нападающий Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает ESPN, дортмундская «Боруссия» после финала Лиги чемпионов сделает «Манчестер Юнайтед» предложение по Гринвуду. Речь может пойти об аренде 22-летнего футболиста.

В сезоне 2023/2024 Гринвуд выступал на временной основе за «Хетафе». Англичанин был признан лучшим игроком команды – он забил десять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Мэйсона Гринвуда в 15 миллионов евро. В прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать игрока в первой команде, хотя обвинения в насилии с Гринвуда были сняты.