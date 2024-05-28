«Тоттенхэм» принял решение по Вернеру

«Тоттенхэм» определился с будущим нападающего Тимо Вернера, выступавшего за клуб в аренде во второй половине сезона 2023/2024. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» хотят сохранить Вернера в клубе ещё на один сезон. Лондонцы сейчас ведут с «РБ Лейпцигом» переговоры о новой аренде – до конца июня 2025 года. Условия аренды могут остаться теми же.

Всего за «Тоттенхэм» Тимо Вернер провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Вернера в 17 миллионов евро.