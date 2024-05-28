Линекер назвал тренера, которого видит в «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер порассуждал о ситуации Маурисио Почеттино, уволенного из «Челси».

«Я не мог поверить в увольнение Почеттино. Оно не имеет никакого смысла. Думаю, с Почеттино будет всё в порядке, и он получит хорошую работу. Мне хочется сказать, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед», но я не хочу снова расстраивать Эрика [тен Хага] и болельщиков «Юнайтед», - сказал Линекер в подкасте The Rest is Football.

Напомним, что «Челси» занял в чемпионате Англии шестое место и получил путёвку в Лигу конференций. Тем не менее, клуб решил уволить Почеттино.