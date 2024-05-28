С вернувшегося в АПЛ «Лестера» могут снять очки

«Лестер» может столкнуться с довольно серьёзным наказанием за нарушение финансовых правил. Как сообщает на своих страницах издание The Telegraph, источники подсчитали, что с «лис» за эти нарушения могут снять от 6 до 15 очков.

Судя по всему, с «Лестера» могут снять очки уже в новом сезоне, то есть в топ-дивизионе. Как известно, весной команда выиграла Чемпионшип и вернулась в Премьер-лигу под руководством Энцо Марески. Ожидается, что молодой тренер в ближайшее время перейдёт в «Челси».

Добавим, что следующий чемпионат Англии по обыкновению стартует в середине августа.