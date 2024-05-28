Клуб Роналду хочет подписать звезду «Ливерпуля»

Саудовские клубы имеют широкие финансовые возможности, чем они уже пользовались на трансферном рынке и планируют пользоваться дальше. Как сообщает The Telegraph, «Аль-Наср» ближайшим летом хочет подписать голкипера «Ливерпуля» Алиссона.

Алиссон выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. С тех пор бразилец провёл 263 официальных матча, в которых пропустил 236 голов и при этом 1 раз даже смог забить. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 31-летнего Алиссона в 28 миллионов евро.

Отметим, что за «Аль-Наср» выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду.