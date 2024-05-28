Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг уже получает запросы от других клубов

28 Мая 2024 • 16:11 Комментировать

Решение по будущему Эрика тен Хага до сих пор не было объявлено. Некоторые источники утверждают, что нидерландец будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» даже после завоевания кубка Англии.

Как сообщает the Times, тен Хаг хочет поскорее узнать решение «Манчестер Юнайтед». Нидерландец уже получил несколько запросов от других клубов, но, понятное дело, сейчас тен Хаг не может что-то ответить, поскольку находится в подвешенном состоянии. Ожидается, что компания INEOS будет оценивать ситуацию тренера ещё несколько дней. 

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял в чемпионате Англии лишь восьмое место.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Месси обратился к «Барселоне» Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии» Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Аршавин назвал лучшего тренера сезона РПЛ - это не Семак и Личка Флик изменил решение «Барселоны» по Витору Роке и забраковал одного футболиста Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне»
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Рыбин: Теперь чемпионат мира – это странный турнир Плющев: Я не ожидал, что Канада не выйдет в финал Быков: Я абстрагировался от чемпионата мира, потому что на нем нет сборной России Кожевников: Без России у США и Канады нет стимула на чемпионате мира Пивоварова рассказала, кто из россиянок может проявить себя на «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Мая
16:17 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду хочет подписать звезду «Ливерпуля»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг уже получает запросы от других клубов
15:34 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который нравится владельцу «Манчестер Юнайтед»
15:25 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен указал на ошибку тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с новым тренером
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подтвердил уход Марсьяля официально
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна 1 фото
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может подписать игрока «Манчестер Сити»
12:49 · Англия. Чемпионшип
Лэмпард может возглавить английский клуб слухи
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» лидируют в гонке за вингером «Лидса»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на Гимараэса слухи
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать одноклубника Миранчука
11:52 · Англия. Премьер-лига
Конте нашёл нападающего, которым хочет заменить Осимхена в «Наполи»
10:45 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх надеется, что займёт место де Рона в заявке сборной Нидерландов на Евро-2024
10:43 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, вернётся ли Коуто в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем