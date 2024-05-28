Тен Хаг уже получает запросы от других клубов

Решение по будущему Эрика тен Хага до сих пор не было объявлено. Некоторые источники утверждают, что нидерландец будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» даже после завоевания кубка Англии.

Как сообщает the Times, тен Хаг хочет поскорее узнать решение «Манчестер Юнайтед». Нидерландец уже получил несколько запросов от других клубов, но, понятное дело, сейчас тен Хаг не может что-то ответить, поскольку находится в подвешенном состоянии. Ожидается, что компания INEOS будет оценивать ситуацию тренера ещё несколько дней.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял в чемпионате Англии лишь восьмое место.