Назван тренер, который нравится владельцу «Манчестер Юнайтед»

Скорее всего, Эрик тен Хаг будет уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». При этом окончательное решение руководители «красных дьяволов» до сих пор не приняли. В то же время the Guardian пишет о том, что владельцу клуба Джиму Рэтклиффу нравится Роберто де Дзерби, который по завершению сезона покинул «Брайтон».

По данным источника, Рэтклиффа привлекает стиль игры де Дзерби, основанный на владении мячом, а также тот факт, что при итальянце «Брайтон» в первом же сезоне пробился в еврокубки. «Красные дьяволы» уже связались с де Дзерби, но говорить о том, что этот тренер точно приедет на «Олд Траффорд», пока преждевременно.

«Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу